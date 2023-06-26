26 Haziran 2023, Pazartesi
Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış
Şarkıcı Pınar Eliçe son dönemde magazin programlarıyla adından söz ettirdi. Yaptığı yorumlarla dikkat çeken Eliçe, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kızı Helin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağdı. Boyu kadar kızı olduğunu görenler inanamadı. İşte Pınar Eliçe'nin kızı...
Giriş Tarihi: 26.06.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 17:01
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