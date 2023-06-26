Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

Şarkıcı Pınar Eliçe son dönemde magazin programlarıyla adından söz ettirdi. Yaptığı yorumlarla dikkat çeken Eliçe, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kızı Helin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağdı. Boyu kadar kızı olduğunu görenler inanamadı. İşte Pınar Eliçe'nin kızı...