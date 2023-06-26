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Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

Şarkıcı Pınar Eliçe son dönemde magazin programlarıyla adından söz ettirdi. Yaptığı yorumlarla dikkat çeken Eliçe, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Kızı Helin ile paylaşımda bulunan Pınar Eliçe'ye beğeni ve yorum yağdı. Boyu kadar kızı olduğunu görenler inanamadı. İşte Pınar Eliçe'nin kızı...

Giriş Tarihi: 26.06.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 17:01
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Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

51 yaşındaki şarkıcı Pınar Eliçe'nin paylaşımı şoke etti! Bir dönem sahnelerin aranan isimlerinden olan Eliçe, son dönemde magazin programlarıyla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

Magazin gündemine dair yorumlarıyla dikkat çeken Eliçe, bu kez Instagram paylaşımıyla gündeme oturdu.

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Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

Kızı Helin'i paylaşan şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı. Boyu kadar kızı olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

İşte Pınar Eliçe'nin güzel kızı Helin ve ünlü isimlerin çocukları...

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Pınar Eliçe’nin paylaşımını gören şaştı kaldı! Meğer boyu kadar kızı varmış

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