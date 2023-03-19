19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Dilşeker'in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

Pınar Dilşeker'in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

90'lı yılların en popüler şarkıcılarından olan ve 'Şinanari' şarkısıyla akıllara kazınan Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile Milano'ya tatile giden Dilşeker pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka biri haline gelen şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:41
  • 1
  • 161
Pınar Dilşeker’in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

Şinanari adlı şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Pınar Dilşeker, sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile yurtdışı tatiline gitti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 161
Pınar Dilşeker’in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

Milano'yu tercih eden çift, sosyal medyadan aşk karelerini paylaştı.

  • 3
  • 161
Pınar Dilşeker’in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

Pınar Dilşeker ve sevgilisi İsmail Recai Şanlı'nın pozlarına beğeni yağdı.

  • 4
  • 161
Pınar Dilşeker’in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

Çifte, "Bu ne güzel bir aşk", Çok yakışıyorsunuz hep mutlu olun" yorumları yağarken, bazı takipçilerinden ise Dilşeker'e , "Sevgilin baban yaşında duruyor" yorumları geldi.

  • 5
  • 161
Pınar Dilşeker’in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı

Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker'in son halini gören tanıyamadı. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...