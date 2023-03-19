19 Mart 2023, Pazar
Pınar Dilşeker'in son hali pes dedirtti! Estetiğin dozunu kaçıran Dilşeker’i gören tanıyamadı
90'lı yılların en popüler şarkıcılarından olan ve 'Şinanari' şarkısıyla akıllara kazınan Pınar Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Sevgilisi İsmail Recai Şanlı ile Milano'ya tatile giden Dilşeker pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka biri haline gelen şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
Giriş Tarihi: 19.03.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023 16:41
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