17 Nisan 2023, Pazartesi
Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti
Pınar Dilşeker'in son hali şaşkına çevirdi! 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan ve 'Şinanari' şarkısıyla hafızalara kazınan Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka biri haline gelen şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 17:04
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