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Haberler Galeri Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

Pınar Dilşeker'in son hali şaşkına çevirdi! 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan ve 'Şinanari' şarkısıyla hafızalara kazınan Dilşeker sosyal medya paylaşımıyla gündeme oturdu. Yaptırdığı estetikler sonucu bambaşka biri haline gelen şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Pınar Dilşeker'in son hali...

Giriş Tarihi: 17.04.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 17:04
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Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

Şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Pınar Dilşeker son haliyle gündeme oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

Şinanari adlı şarkısıyla hafızalara kazınan Pınar Dilşeker, yeni imajıyla yıllar sonra geri döndü.

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Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlar ile gündeme gelen Pınar Dilşeker görenleri şaşırttı.

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Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

Ünlü şarkıcı imajında büyük bir değişikliğe gitti. Dilşeker'in son halini gören hayranları paylaşıma yorum yağdırdı. İşte şaşırtan değişimi...

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Pınar Dilşeker tanınmaz hale geldi! Estetiğin dozunu kaçırdı son hali şoke etti

Safiye Soyman