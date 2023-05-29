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Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

Rol aldığı yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden biri haline gelen Pınar Deniz, konuk olduğu Youtube programında samimi itiraflarda bulundu. Pek bilinmeyen özelliklerini anlatan ünlü oyuncu, lise yıllarıyla ilgili itirafıyla şaşırttı. Şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakan Deniz'in "Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum" sözleri gündeme oturdu. İşte Pınar Deniz'in itirafları...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:47
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Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Pınar Deniz katıldığı Youtube programında hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

"AYNAYA BAKAMIYORDUM"

Lise yıllarında kendisini beğenmediğini söyleyen oyuncu, ''Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum. Büyük ihtimalle başka psikolojik sorunlar yaşıyordum. Sınav zamanıydı, o kaygı oraya dönüşmüş olabilir. Ara ara bu duygu geliyor. Bazen çok çirkin olduğumu, güzel olmadığımı düşünüyorum ama çok da takılmıyorum" dedi.

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Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

"AÇKEN BEN, BEN DEĞİLİM"

Yemek yemeği çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM'de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim" dedi.

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Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

"ESKİ ERKEK ARKADAŞIM TİTİZLİK HASTASAYDI"

Deniz, ilişki itirafıyla da dikkat çekti:

'Midemi bulandırıyorsun' dememek için ilişkimi keserim. Ben çok dağınığım. Eski bir erkek arkadaşım ise titizlik hastasıydı. Acaba bu bana Tanrı'nın cezası mıydı?

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Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

Açıklamalarıyla gündeme oturan Pınar Deniz'in ilişki itirafı sonrası eski sevgilisi merak konusu oldu. İşte Pınar Deniz'in eski aşkı...