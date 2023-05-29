Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum

"AÇKEN BEN, BEN DEĞİLİM"

Yemek yemeği çok sevdiğini söyleyen oyuncu, "Her daim ağlayabilirim. Sürekli açım, sürekli yemek yemek istiyorum. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşlarım anlatıyor; bir gün AVM'de çok acıkmışım, onlar gezmek istemişler, oturup ağlamışım. Açken ben, ben değilim" dedi.