29 Mayıs 2023, Pazartesi
Pınar Deniz’den şoke eden ‘güzellik’ itirafı: Aynaya bakamıyordum
Rol aldığı yapımlarla son yılların en popüler isimlerinden biri haline gelen Pınar Deniz, konuk olduğu Youtube programında samimi itiraflarda bulundu. Pek bilinmeyen özelliklerini anlatan ünlü oyuncu, lise yıllarıyla ilgili itirafıyla şaşırttı. Şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakan Deniz'in "Lisedeyken çok çirkin olduğumu düşünüp aynaya bakamıyordum" sözleri gündeme oturdu. İşte Pınar Deniz'in itirafları...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 15:47
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