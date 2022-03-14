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Haberler Galeri Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Yargı dizisiyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz özel hayatıyla da gündemden düşmedi. Geçtiğimiz yaz birliktelik yaşamaya başladığı Yiğit Kirazcı ile kısa süre önce yollarını ayıran Deniz, yeni aşk iddiasıyla gündem oldu. Güzel oyuncu aşk listesi oyuncularla dolu olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı.

Giriş Tarihi: 14.03.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 10:34
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Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Aşk 101 ve Yargı dizilerinin ardından son dönemin en dikkat çeken isimlerinden olan Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan geçtiğimiz ay ayrılmıştı.

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Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Daha rol aldığı dizi bitmeden başka bir yapım ile anlaşan Deniz'in yeni dizisindeki rol arkadaşı da de Uraz Kaygılaroğlu olacağı öğrenildi.

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Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

İş hayatında hızlı bir dönem yaşayan Pınar Deniz, aşk hayatında da o hızlılığa erişti.

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Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Takvim'in haberine göre Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam ünlülerin avukatı Nail Gönenli ile eğlence turuna çıkmış.

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Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

OYUNCU SEVİYOR!

Emirgan'da bulanan bir mekanda sabaha kadar eğlenen güzel oyuncu ile Gönenli'nin samimiyeti dikkat çekti.