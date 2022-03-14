Pınar Deniz Yiğit Kirazcı’yı çabuk unuttu! Aşk listesi kabarık olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Yargı dizisiyle ekranın en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz özel hayatıyla da gündemden düşmedi. Geçtiğimiz yaz birliktelik yaşamaya başladığı Yiğit Kirazcı ile kısa süre önce yollarını ayıran Deniz, yeni aşk iddiasıyla gündem oldu. Güzel oyuncu aşk listesi oyuncularla dolu olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı.