Pınar Altuğ'un yıllar önceki fotoğrafı şoke etti! İşte Pınar Altuğ'un olay pozları

Pınar Altuğ sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, 27 yıl önceki fotoğrafını paylaştı. Yıllar içerisindeki değişimi takipçilerini şoke etti. Pınar Altuğ'un fotoğraf arşivinden çıkan bu poz, 1992 yılına ait. Sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ fotoğrafına "Annemin evindeki odam" notunu düştü. İşte yıllar önce çekilen Pınar Altuğ fotoğrafı...