Pınar Altuğ'un ilk eşi bakın kimmiş! Görenler şaştı kaldı...
Pınar Altuğ son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyada olay oldu. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. 2008 yılında, kendisinden 9 yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ'un ilk eşinden ayrılma nedenini duyunca çok şaşıracaksınız.
Giriş Tarihi: 07.03.2020 07:25Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 07:25