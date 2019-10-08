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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ sosyal medyada olay olmaya devam ediyor. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada yıldız ismin eski eşini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 13:37 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 13:38
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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?

Pınar Altuğ yine sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın adlı dizide şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Meltem oldu. Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?

Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eski eşleri...

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?

Seda Sayan-Sinan Engin

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı?