31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!

Çocuklar Duymasın güzel oyuncusu Pınar Altuğ, kızı Su ile katıldığı aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri televizyon ya da internet ayırmaksızın kendisini takip etmeye devam ediyor. Kızı Su ile vakit geçirirken paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çeken Pınar Altuğ, yine gündeme oturdu. Pınar Altuğ bu kez de kızı Su'nun 11. yaş gününü özel bir partiyle kutladı. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un kızı ile olan paylaşımları...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 01:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 01:44
  • 1
  • 83
Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • 2
  • 83
Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!

Pınar Altuğ ve kızı Su

  • 3
  • 83
Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
  • 4
  • 83
Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
  • 5
  • 83
Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!