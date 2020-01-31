Pınar Altuğ'un en mutlu günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!

Çocuklar Duymasın güzel oyuncusu Pınar Altuğ, kızı Su ile katıldığı aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri televizyon ya da internet ayırmaksızın kendisini takip etmeye devam ediyor. Kızı Su ile vakit geçirirken paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çeken Pınar Altuğ, yine gündeme oturdu. Pınar Altuğ bu kez de kızı Su'nun 11. yaş gününü özel bir partiyle kutladı. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un kızı ile olan paylaşımları...