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Haberler Galeri Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Modellikle başladığı hayatına oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Son olarak eşinin yeni yaşını kutlayan Altuğ'un paylaşımına kızı damga vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...

Giriş Tarihi: 21.05.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 13:09
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Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.

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Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Altuğ, 2008 yılında kendisinden yaşça küçük olan Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.

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Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su ise gündeme oturdu.

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Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Son olarak eşinin yeni yaşını kutlayan Altuğ'un paylaşımına kızı damga vurdu.

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Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.