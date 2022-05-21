Pınar Altuğ’un doğum günü paylaşımına kızı damga vurdu! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Modellikle başladığı hayatına oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Son olarak eşinin yeni yaşını kutlayan Altuğ'un paylaşımına kızı damga vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...