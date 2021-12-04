04 Aralık 2021, Cumartesi
Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı
Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ, ünlüler dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Çiftin kızı Su ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...
Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:57
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