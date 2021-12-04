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Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı

Katıldığı güzellik yarışmasıyla adını duyurmasının ardından sunuculuk ve oyunculuk yapan Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın dizisiyle gönüllere taht kurdu. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ, ünlüler dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Çiftin kızı Su ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...

Giriş Tarihi: 04.12.2021 13:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 13:57
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Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönüllere taht kurdu.

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Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı

2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ, sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

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Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Altuğ, son olarak kızı Su ile gündem oldu.

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Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı

Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.

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Pınar Altuğ’ın kızı boyunu geçti! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı

İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su…