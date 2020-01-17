Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı
Pınar Altuğ Instagram hesabından yaptığı Çocuklar Duymasın paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ bu kez Çocuklar Duymasın paylaşımıyla gündem oldu. Bundan tam 18 yıl önce ilk bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizi Çocuklar Duymasın'ın ilk bölümünden fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ yazdığı notla herkesi duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:40Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 16:45