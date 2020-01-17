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Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı

Pınar Altuğ Instagram hesabından yaptığı Çocuklar Duymasın paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Pınar Altuğ bu kez Çocuklar Duymasın paylaşımıyla gündem oldu. Bundan tam 18 yıl önce ilk bölümüyle ekranlara gelen fenomen dizi Çocuklar Duymasın'ın ilk bölümünden fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ yazdığı notla herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 17.01.2020 16:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 16:45
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Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı

Çocuklar Duymasın dizisinin ilk bölümü 16 Ocak 2002 tarihinde ekranda yayınlanmıştı. Dizide 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ, Instagram hesabından o bölümden görüntüleri paylaşıp duygularını anlattı.

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Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı

Altuğ, "Bugün Çocuklar Duymasın'ın 18'inci doğum günü. 16 Ocak 2002'de yayınlanmıştı ilk bölümümüz. İlk günden itibaren hep koşarak, ilk günkü heyecanı hiç kaybetmeden çalıştığım bir işti. Kamera önü ve arkası bütün çalışma arkadaşlarım iyi ki yollarımız kesişmiş, aramızdan ayrılan canlarımız mekanınız cennet olsun" diye yazdı.

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Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı

İşte Pınar Altuğ'un paylaştığı o görüntüler ve Pınar Altuğ'un yıllar içindeki geçirdiği şaşırtıcı değişim…

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Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı
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Pınar Altuğ'dan olay yaratan Çocuklar Duymasın paylaşımı