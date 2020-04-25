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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, gerek evliliği gerek kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Youtube'da bir yayına katılan Altuğ çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Eşi Yağmur Atacan'la ilişkilerinin nasıl başladığı hakkında açıklamalar yapan Altuğ, sözleriyle herkesi şoke etti. İşte Pınar Altuğ'un olay olan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:20
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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim

Pınar Altuğ (45) YouTube'daki bir programa konuk oldu. 2008'de evlendiği Yağmur Atacan (36), 2009'da dünyaya gelen kızı Su ve meslek hayatını anlattı.

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim

"17 yaşımda mankenlik yapmaya başladım. 19'umda Türkiye Güzeli seçildim. Daha ertesi gün sokağa çıkar çıkmaz herkes tanıdı. Ömrümün sonuna kadar ünlü olacağım. Başka türlüsünü bilmiyorum. Hayatımdan memnunum. Çok bunaldığım zaman yurtdışına Türklerin olmadığı yerlere kaçıyorum. Kenar köşe yerlerde tatil yapmayı seviyoruz. Yağmur da benim gibi düşünüyor"

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim

'EVLENECEK HALİM YOK'

"Kocam Yağmur dünyanın magazinden, sosyal medyadan en uzak ve umursamaz insanı. İlk flört dönemimizde yakın arkadaşlarımdan biriyle tanıştırdım. Bebek yüzlü ya 'Ne yaptığının farkında mısın?' diye sordu. 'Evet, evlenecek halim yok, 2 gün gönül eğlendireceğim' yanıtını verdim."

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim

"Aramızdaki yaş farkı hiç sorun olmadı. Konuşmadık bile. Acaba elimden kaçar mı, gider mi diye hiç endişe etmedim. Sanki yaşı yaşına uygun olunca oluyor mu? Denedik olmadı işte. Yağmur, beni ayakta tutan adamdır aslında."

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim

* Evin içine girince soyadlarımızı da mesleklerimizi de dışarıda bırakırız

* Su ilk doğduğunda bazı hayranlarım görmek için gece yarısı evimize geliyorlardı, korkuyordum.

* Pişman olduğum bir şey yok. Hatalar da bana ait.