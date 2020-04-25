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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan hakkında şok açıklama: İki gün gönül eğlendireceğim
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, gerek evliliği gerek kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Youtube'da bir yayına katılan Altuğ çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Eşi Yağmur Atacan'la ilişkilerinin nasıl başladığı hakkında açıklamalar yapan Altuğ, sözleriyle herkesi şoke etti. İşte Pınar Altuğ'un olay olan açıklamaları...
Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:20
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