Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, milyonluk lüks aracıyla objektiflere yakalandı. Pınar Altuğ'un göz kamaştıran aracında kızı ve eşinin de adının baş harflerinin olduğu özel plaka ise dikkat çekti. Peki Pınar Altuğ'un elektrikli lüks aracı ne kadar? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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