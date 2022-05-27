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Haberler Galeri Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, milyonluk lüks aracıyla objektiflere yakalandı. Pınar Altuğ'un göz kamaştıran aracında kızı ve eşinin de adının baş harflerinin olduğu özel plaka ise dikkat çekti. Peki Pınar Altuğ'un elektrikli lüks aracı ne kadar? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 27.05.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 12:10
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Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

Zaman zaman paylaşımlarıyla zaman zaman takipçilerine verdiği cevaplarla sık sık adından söz ettiren 'Çocuklar Duymasın' ın Meltem'i Pınar Altuğ, önceki gece Asmalımescit'te basın mensuplarına yeni lüks aracıyla yakalandı. Uzun süredir izleyici karşısına çıkmayan Pınar Altuğ'un lüks aracı dikkatlerden kaçmadı.

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Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

İŞTE ELEKTRİKLİ LÜKS ARACININ FİYATI

Pınar Altuğ'un 2.5 milyon lira değerindeki elektrikli yeni aracına bir bakan bir daha baktı.

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Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

Sabah'in haberine göre; ünlü oyuncu, aracı için kendisinin, eşinin ve kızının baş harflerinden oluşan özel bir plaka aldı.

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Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

İşte o plakanın anlarmı...

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Pınar Altuğ da artık o kervanda! Lüks otomobili rengiyle tüm dikkatleri üzerine çekerken fiyatı da merak konusu oldu! İşte fiyatı…

SAFİYE SOYMAN POLEMİĞİ

Pınar Altuğ'a Safiye Soyman'ın "Bana çaktırmadan eşim beni aldatabilir'' açıklaması soruldu. Altuğ bu polemiğe dair çok yorum yapmadı ve "Safiye Hanım öyle uygun gördüyse bana bir şey demek düşmez" cevabını verdi.