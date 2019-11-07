Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ilk olarak Çocuklar Duymasın dizisi ile 16 Ocak 2002'de izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında adeta Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, fotoğrafları dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sonrası eski fotoğraflar da gün yüzüne çıktı. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nı yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı.