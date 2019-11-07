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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ilk olarak Çocuklar Duymasın dizisi ile 16 Ocak 2002'de izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında adeta Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, fotoğrafları dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sonrası eski fotoğraflar da gün yüzüne çıktı. Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nı yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 17:06
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yıllar önceki fotoğrafları sevenleri tarafından yeniden gündeme taşındı. Instagram hesaplarından yeni hallerini paylaşan Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ, sevenlerinin ilgi odağı oldu.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Özellikle Pınar Altuğ yeni fotoğraflarıyla büyük beğeni toplarken, terbiye sınırını aşan takipçilerine sert cevaplar vermesiyle de gündemden düşmüyor.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yeni fotoğrafları sonrası eski görüntüler çok konuşuldu. Çocuklar Duymasın'ın yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri herkesi şaşkına çevirdi.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İşte Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı başta olmak üzere ünlülerin değişimleri dikkat çekti.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ - Tamer Karadağlı