Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, 2002 yılında başladıkları Çocuklar Duymasın dizisindeki performanslarıyla unutulmazlar arasına girdi. ATV ekranlarında rekordan rekora koşan dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile en iyiler arasına girdi. Türk televizyon tarihinin en iyi dizleri arasında yer alan dizinin ünlü oyuncuları büyük bir hayran kitlesine de ulaştı. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın özel hayatını merak eden sevenleri, aralarındaki boy farkını araştırdı.