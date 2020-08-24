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Haberler Galeri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, 2002 yılında başladıkları Çocuklar Duymasın dizisindeki performanslarıyla unutulmazlar arasına girdi. ATV ekranlarında rekordan rekora koşan dönemin sevilen dizisi Çocuklar Duymasın, Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı ile en iyiler arasına girdi. Türk televizyon tarihinin en iyi dizleri arasında yer alan dizinin ünlü oyuncuları büyük bir hayran kitlesine de ulaştı. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın özel hayatını merak eden sevenleri, aralarındaki boy farkını araştırdı.

Giriş Tarihi: 24.08.2020 22:21 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 22:23
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya adeta bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

MİNE TUGAY - 170 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki gerçekle sosyal medyayı salladı! Pınar Altuğ...

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM