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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle unutulmazlar arasına giren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri çekti. Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Altuğ, sıfır makyaj fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir takipçisinden gelen yorum sonrası çileden çıkan Pınar Altuğ, verdiği cevapla gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 03.10.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:32
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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, yine sosyal medyada takipçisine verdiği cevapla gündem oldu.

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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu

Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ olumsuz yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu

"ASLA KALBİ GÜZELLEŞTİRMİYOR"

Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Demek ki para her şeyin çözümü değilmiş' yazması dikkatlerden kaçmazken ünlü ismin kısa süre sonra takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ takipçisine "Evet mesela asla kalbi güzelleştirmiyor" yanıtını verdi.

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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerinden bir de Pınar Altuğ. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'un kızı Su, herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...

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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu

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