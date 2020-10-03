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Pınar Altuğ makyajsız fotoğrafına gelen yorum sonrası çileden çıktı! Verdiği cevap olay oldu
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle unutulmazlar arasına giren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri çekti. Instagram'ı aktif kullanan isimlerden biri olan Altuğ, sıfır makyaj fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Bir takipçisinden gelen yorum sonrası çileden çıkan Pınar Altuğ, verdiği cevapla gündeme oturdu.
Giriş Tarihi: 03.10.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 12:32
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