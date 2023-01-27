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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından sık sık Yağmur Atacan'la evliliğinden olan kızı Su'ya da yer veren güzel oyuncu, son olarak kızının yeni yaşını kutladı. "Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak" diyen Altuğ acı tesadüfü de takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:33
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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerden biri olan Pınar Altuğ'un kızı da kendisi kadar ilgi odağı oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı

Paylaşımlarında sık sık Su Atacan'a yer veren Pınar Altuğ son paylaşımında kızının yeni yaşını kutladı.

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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı

14 yaşına giren Su'yu doğum gününü kutlayan Pınar Altuğ, takipçileriyle dertleşmeyi de ihmal etmedi.

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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı

Ünlü oyuncu son postunda hayatındaki acı tesadüfü de paylaştı.

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Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı

SU ATACAN 14 YAŞINA BASTI

Pınar Altuğ şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak. Annem beni bırakıp gittikten tam 10 yıl sonra aynı hastanede en kıymetlimi, canımın içini kucağıma aldığım gün."