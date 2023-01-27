27 Ocak 2023, Cuma
Pınar Altuğ kızı Su Atacan’ın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı! Acı tesadüf ortaya çıktı
Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından sık sık Yağmur Atacan'la evliliğinden olan kızı Su'ya da yer veren güzel oyuncu, son olarak kızının yeni yaşını kutladı. "Hayatımın en karmaşık duygularını yaşadığım gün 27 Ocak" diyen Altuğ acı tesadüfü de takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 27.01.2023 13:33
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