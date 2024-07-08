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Pınar Altuğ'un kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan'a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan çift, Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bir de Su adında bir kızlar var. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler ise 'babasının kopyası' demeden edemiyor. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su Atacan'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 09:29 Güncelleme: 08.07.2024 09:42
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Pınar Altuğ kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan’a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Pınar Altuğ kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan’a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturmuş, ikili sanat dünyasının en çok konuştuğu çiftlerden olmuştu.

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Pınar Altuğ kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan’a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçtiğimiz ay evliliklerinde 15 yılı geride bırakmıştı.

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Pınar Altuğ kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan’a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıkmıştı.

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Pınar Altuğ kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan’a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

Altuğ'un kızı Su Atacan'ın son halini görenler hayran kalırken, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.