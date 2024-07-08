Pınar Altuğ'un kızı babasının kopyası! Yağmur Atacan'a benzetilen Su genç kız oldu! Son haliyle gündemde...

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 2008 yılında Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza atan çift, Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bir de Su adında bir kızlar var. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler ise 'babasının kopyası' demeden edemiyor. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın güzeller güzeli kızları Su Atacan'ın son hali...