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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisi ile atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, yıllar sonra yeniden gündem oldu. Sevenlerinin sosyal medyadan özel hayatlarını takip ettikleri Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, aralarındaki gerçek ile herkesi şoke etti. Sevilen isimleri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın hayranları özel hayatlarını takip etmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 21:38 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 21:39
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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinin unutulmaz ikilisi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı magazin dünyasını salladı. İki usta oyuncu arasındaki gerçeği merak eden sevenleri sosyal medyada araştırma yaptı. İşte Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki bilinmeyen fark.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Pınar Deniz - 1,68 m

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Hilal Altınbilek - 1,75 m

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Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki gerçek hayranlarını şaşırttı! Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı...

Murat Ünalmış - 1,92 m