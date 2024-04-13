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Haberler Galeri Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in Fındık Kurdu'ydu! Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in Fındık Kurdu'ydu! Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında tanıdığımız ve 'Fındık Kurdu' lakabıyla anılan Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği programda izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, büyüdü, genç kız oldu. Şimdilerde 24 yaşında olan genç yeteneğin son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:28
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Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

"Bir Şarkısın Sen" programının unutulmaz sunucuları Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in tanıttığı "Fındık Kurdu" lakaplı Berna Karagözoğlu, şimdi 24 yaşında bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte programda sergilediği performans ve enerjisiyle izleyicilerin sevgisini kazanan Karagözoğlu, aradan geçen zamanda büyük bir değişim geçirdi...

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Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

Güzel sesi ve kendine özgü tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı ve görüntüsüyle adeta herkesi büyüledi.

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Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

Televizyon macerasına sadece 9 yaşında başlayan Berna Karagözoğlu, aradan geçen zaman içinde muazzam bir değişim geçirdi.

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Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

Sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapan Karagözoğlu, güzelliğiyle büyük ilgi topluyor. Son halini gören takipçileri ise, "Bu nasıl değişim", "Tanıyamadık" gibi yorumlarda bulunuyor.

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Pınar Altuğ ile Erol Evgin’in Fındık Kurdu’ydu! Bir Şarkısın Sen’in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

Geçen yıllar içinde büyük bir değişim geçiren Karagözoğlu, güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen haline geldi.