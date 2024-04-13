Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in Fındık Kurdu'ydu! Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu kocaman oldu! Son haline bakın...

ATV ekranlarında yayınlanan "Bir Şarkısın Sen" yarışmasında tanıdığımız ve 'Fındık Kurdu' lakabıyla anılan Berna Karagözoğlu, yıllar içindeki değişimiyle ağızları açık bıraktı. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği programda izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, büyüdü, genç kız oldu. Şimdilerde 24 yaşında olan genç yeteneğin son halini görenler ise tanımakta güçlük çekti. İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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