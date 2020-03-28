Pınar Altuğ gençlik fotoğrafını paylaştı! Beğeni yağmuruna tutuldu...

Pınar Altuğ sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pınar Altuğ, 28 yıl önceki fotoğrafını paylaştı. Yıllar içerisindeki değişimi takipçilerini şoke etti. Pınar Altuğ'un fotoğraf arşivinden çıkan bu poz, 1992 yılına ait. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimleri.