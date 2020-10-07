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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Pınar Altuğ, gelen yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettirdi. Yağmur Atacan'la evliliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Takipçileri tarafından gelen yorumlara isyan eden Altuğ, "Edepsizliğe tahammülüm yok!" dedi.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 09:00
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