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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Pınar Altuğ, gelen yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettirdi. Yağmur Atacan'la evliliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Takipçileri tarafından gelen yorumlara isyan eden Altuğ, "Edepsizliğe tahammülüm yok!" dedi.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 09:00
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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Pınar Altuğ, sık sık takipçilerinin yorumlarına verdiği cevaplarla gündem oluyor. Önceki gün İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan oyuncu, kırmızı çizgisini açıkladı.

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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!

Yaz tatiline teknede devam eden ve bir kaç günlüğüne İstanbul'a gelen Altuğ, balon müzesini gezerken karşılaştığı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!

Pınar Altuğ, "Burada bulunan balon müzesine bakmaya geldim. Aslında Su ile gelmeyi hayal ediyordum ama kendisi yok maalesef. Merak edip ben geldim onu da görüntülü arayıp göstermeyi düşünüyorum" dedi.

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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!

Oyuncu, kızının eğitimiyle ilgili sorulara, "Su'nun eğitimi gayet iyi gidiyor. Kendisi sabah erken saatlerinde hazırlanıp dersinin başına geçiyor. O yüzden çok gururlanıyorum. Şu anda özel hocalık bir durumumuz yok" şeklinde yanıt verdi.

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Pınar Altuğ gelen yorumlara isyan etti: Edepsizliğe tahammülüm yok!

'EDEPSİZ YORUMLARA TAHAMMÜLÜM YOK'

Sosyal medyada kendisine gelen yorumlar hakkında da konuşan Altuğ, "Adaletli bir insanım biri haksızlık yaptığı zaman dayanamıyorum. Eşimle olan yaş farkı yorumları hiç umurumda değil. Gelen kötü yorumları aştık artık" dedi.