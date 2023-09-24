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Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Hemen her hareketiyle gündem olmayı başaran güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte Göcek'te tatilde olan Altuğ'un filtresiz haline beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 16:45
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Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Yaz boyu tatilde olan Altuğ, son olarak eşi Yağmur Atacan ve kızı ile birlikte Göcek'e gitti.

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Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Ailece tekne turunda olan güzel oyuncu, son olarak filtresiz fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

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Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Zaman zaman eşiyle arasındaki yaş farkıyla gündem olan Altuğ, filtresiz doğal güzelliğiyle beğeni topladı.

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Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

İŞTE PINAR ALTUĞ'UN FİLTRESİZ HALİ...