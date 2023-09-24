24 Eylül 2023, Pazar
Pınar Altuğ filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönülleri fetheden Pınar Altuğ, ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Hemen her hareketiyle gündem olmayı başaran güzel oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte Göcek'te tatilde olan Altuğ'un filtresiz haline beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 24.09.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 16:45
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