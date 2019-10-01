Pınar Altuğ eşi ile arasındaki yaş farkına yorum yapanlara ateş püskürdü Peki Pınar Altuğ kaç yaşında?

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Uzun zamandır kendisine ahlak dışı yorum yapanlara sivri diliyle cevap veren usta oyuncu Pınar Altuğ, yine aynı tarifeyi uyguladı. Eşi ve kendisi arasındaki yaş farkı hakkında yorum yapan kişilere cevap veren Pınar Altuğ, magazin dünyasının gündemine oturdu. Peki Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasında abartıldığı kadar yaş farkı var mı? İşte ünlü çiftin yaşları.