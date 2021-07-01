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Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

Pınar Altuğ Atacan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil turuna çıktı. 46 yaşındaki oyuncu, 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlide objektiflere yakalandı. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olan Altuğ, denizin içine attıkları yüzen iskelede saatlerce sohbet edip güneşlendi. Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 11:36
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Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

46 yaşındaki Altuğ, Bodrum'da özel yaptırdığı 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlisiyle objektiflere yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

Takvim'in haberine göre, Ege'de keyif turuna çıkan Pınar Altuğ'un yanında kızı Su ve arkadaşları vardı.

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Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

Müzik eşliğinde teknede dans eden Altuğ ve arkadaşları daha sonra tüm gün denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

Yeni yelkenlisiyle oldukça havalı ve mutlu görünen güzel oyuncu, dostlarıyla denizin içine attıkları yüzen iskelede saatlerce sohbet edip güneşlendi.

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Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.