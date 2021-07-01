Pınar Altuğ Ege’de şov yaptı! Milyonluk teknede…

Pınar Altuğ Atacan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tatil turuna çıktı. 46 yaşındaki oyuncu, 34 metre uzunluğundaki, 3 milyon euro (yaklaşık 31 milyon TL) değerindeki yelkenlide objektiflere yakalandı. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte olan Altuğ, denizin içine attıkları yüzen iskelede saatlerce sohbet edip güneşlendi. Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle de yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi.