12 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Manken olarak başladığı kariyerine oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönüllere taht kurdu. Özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Altuğ, Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle uzun süre tartışma konusu oldu. Mutlu evliliklerine devam eden çift, son olarak yaptıkları paylaşımla dikkat çekti. Eşiyle ilgili paylaşım yapan Pınar Altuğ, yazdığı notla olay oldu.

Giriş Tarihi: 12.02.2022 12:46 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 12:47
  • 1
  • 99
Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 99
Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

  • 3
  • 99
Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Eşiyle birlikte tatile çıkan Altuğ, Yağmur Atacan'ın bir mekanda bateri çaldığı anları kayıt altına alarak 'Sevgilim sahnede' notuyla yayınladı.

  • 4
  • 99
Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Altuğ'un bir arkadaşı ise oyuncunun sahnedeki eşini kayıt altına aldığı anları yayınladı.

  • 5
  • 99
Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Eşini en önde hayran hayran izleyen Altuğ "Pınar sırılsıklam aşık" dedirtti.