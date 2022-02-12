Pınar Altuğ aşka geldi! Yağmur Atacan paylaşımı olay oldu

Manken olarak başladığı kariyerine oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, özellikle Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle gönüllere taht kurdu. Özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Altuğ, Yağmur Atacan'la yaptığı evlilikle uzun süre tartışma konusu oldu. Mutlu evliliklerine devam eden çift, son olarak yaptıkları paylaşımla dikkat çekti. Eşiyle ilgili paylaşım yapan Pınar Altuğ, yazdığı notla olay oldu.