Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti

Pınar Altuğ ve birçok ünlü sosyal medya hesaplarından 10 Kasım paylaşımında bulundu. Sanatçısından sporcusuna kadar birçok ünlü isim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Pınar Altuğ, Oktay Kaynarca ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin 10 Kasım paylaşımları derlendi. İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin paylaşımları...