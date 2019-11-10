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Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti

Pınar Altuğ ve birçok ünlü sosyal medya hesaplarından 10 Kasım paylaşımında bulundu. Sanatçısından sporcusuna kadar birçok ünlü isim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Pınar Altuğ, Oktay Kaynarca ve Yusuf Yazıcı gibi isimlerin 10 Kasım paylaşımları derlendi. İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin paylaşımları...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 13:03 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 13:13
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Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti

Pınar Altuğ ve Oktay Kaynarca gibi usta isimlerin 10 Kasım mesajları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanatçısından milli sporcusuna kadar birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu. İşte Pınar Altuğ ve ünlülerin 10 Kasım mesajları...

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Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti
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Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti
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Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti
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Pınar Altuğ 10 Kasım mesajıyla dikkat çekti