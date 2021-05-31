Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Sosyal medyada Serengil hakkında yüzlerce yorum yapıldı. İşte gelen mesajlardan bazıları; "Seren Serengil shop'u diye bir şey var ve kendisi acil patentini almalı", "Robot gibi duruyor", "Fotoğraflarıyla o kadar oynuyor ki, bir süre sonra gerçeklik algısını yitirip ilk halini unutuyor ve fotonun son hali ona normal geliyor...", "Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş."

Serengil geçen hafta da paylaştığı bu fotoğrafla gündeme gelmişti. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini belirterek, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu ifade etmişti.