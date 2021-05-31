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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Magazin camiasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Seren Serengil'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu. Photoshop'la ayak oyunu yapan Seren Serengil, fena faka bastı. Ünlü şarkıcıya "Bacaksız Seren", "Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş" yorumları yapıldı.
Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 13:48
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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!