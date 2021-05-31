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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Magazin camiasının son günlerde en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Seren Serengil'in, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu. Photoshop'la ayak oyunu yapan Seren Serengil, fena faka bastı. Ünlü şarkıcıya "Bacaksız Seren", "Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş" yorumları yapıldı.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 13:48
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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Uzun süredir 'Dumping sendromu' ile mücadele eden Seren Serengil, mayo markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti. Serengil'in fotoğraflarına uyguladığı photoshop takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Filtreyi ve photoshop'u ve fazla kaçıran ünlü sunucu, sosyal medyada yine alay konusu oldu. Sağ bacağını belirgin şekilde incelten Serengil, fotoğrafını yorumlara kapattı.

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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Sosyal medyada Serengil hakkında yüzlerce yorum yapıldı. İşte gelen mesajlardan bazıları; "Seren Serengil shop'u diye bir şey var ve kendisi acil patentini almalı", "Robot gibi duruyor", "Fotoğraflarıyla o kadar oynuyor ki, bir süre sonra gerçeklik algısını yitirip ilk halini unutuyor ve fotonun son hali ona normal geliyor...", "Sağ bacak, soldakinin yarısı olmuş."

Serengil geçen hafta da paylaştığı bu fotoğrafla gündeme gelmişti. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini belirterek, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu ifade etmişti.

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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

"İNANILAMAYACAK KADAR GÜZELİM"
Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan 50 yaşındaki Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullandı.

SON HALİ KORKUTMUŞTU
2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan ve zor günler geçiren Serengil, paylaştığı fotoğraflarla son halini gözler önüne sermişti.

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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

"ALLAH YARDIM ETSİN"
Bazı takipçilerinin "Çok zayıflamışsınız" yorumuna yanıt veren Seren Serengil, "Elimde değil, dört kilo yağ kalmış ve bu çok tehlikeli. Çok yemek yiyorum ama zayıflıyorum. Allah yardım etsin, yapacak bir şeyim yok" demişti.

"HER YEMEKTEN SONRA SENDROM GEÇİRİYORUM"
Sunucu, geçtiğimiz haftalarda, "Hastalığım geriledi ve 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum, fenalaşıyorum. Baş dönmelerim, mide bulantılarım geçmiyor. Bu ameliyatı geçirip, benim gibi olanlar varsa, bunları yaşadıysam ve sonra geçiyor mu ve nasıl geçiyor? Bilgilendirebilirse çok memnun olurum" sözleriyle takipçilerinden yardım istemişti.

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Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!
Photoshop'tan vazgeçmiyor! Seren Serengil yine alay konusu oldu!

3.5 AYDA 25 KİLO
Beş yıl önce mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil'e doktorları 'geri dönüşüm ameliyatı' olması gerektiğini söylemişti. Serengil, doktorlarının önerisiyle tekrardan ameliyat masasına yatmıştı.

Bu operasyonda Serengil'in bağırsağın 'gastrik bypass ameliyatı' ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getirilmişti.

İşte Seren Serengil'in eski hali...