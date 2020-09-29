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29 Eylül 2020, Salı
ANA SAYFA Petek Dinçöz’den kötü haber! Bebeğini kaybetti…
2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan Petek Dinçöz, ekranlardan uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. İrfan Aslan adında bir çocuğu bulunan Dinçöz kısa bir süre önce ikinci kez anne olacağı müjdesini vermişti. Ünlü isimden kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 29.09.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 14:26
Petek Dinçöz, 2014'te iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu. İrfan Aslan adında bir oğlu bulunan Dinçöz, ikinci kez anne olmak için gün sayıyordu.
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Ancak 40 yaşındaki şarkıcıdan üzücü haber geldi. Petek Dinçöz, bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Petek Dinçöz, şu ifadeleri kullandı;
"Doğuştan gelen boyun kemiği tersliği rahatsızlığı ve troid hastalığım sebebiyle 2. kez yaşadığım annelik heyecanım maalesef yarım kaldı. Ailemizin büyümesi ve İrfan Aslan'ın ağabey olması tek dileğimiz. Rabbim bana ve tüm anne olmak isteyenlere bu duyguyu sağlıkla, hayırlısıyla yaşatsın."
Öte yandan Petek Dinçöz, hamile olduğunu geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaştığı pembe bir bebek patiği fotoğrafı ile duyurmuştu.
Uzun süredir ekranlardan uzakta bir hayat yaşayan Dinçöz, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamıştı.