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Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

Serkan Kodaloğlu ile ilişkisini bitirir bitirmez Miami'ye yerleşen ünlü sunucu ve şarkıcı Petek Dinçöz'ün orada Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemdeydi. Zarrab'ın Dinçöz'e 700 bin dolara ev satın aldığı da sık sık gündeme geliyordu. Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını anlattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 29.04.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 15:29
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Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

Petek Dinçöz'ün hemen hemen 700 bin dolar olduğu öne sürülen ABD'deki evi sosyal medyada gündeme oturdu.

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Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp Miami'ye koşan Petek Dinçöz'ün lüks evini Reza Zarrab'ın aldığı gündemdeydi.

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Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara son noktayı koydu.

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Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

PETEK DİNÇÖZ LÜKS EVİNİ NASIL ALDI?

Ayrıldıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.

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Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

TEŞEKKÜR ETTİ

Petek Dinçöz paylaşımında "Amerika'da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran'a Teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.