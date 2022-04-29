Petek Dinçöz Miami’deki lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddialarına net yanıt geldi

Serkan Kodaloğlu ile ilişkisini bitirir bitirmez Miami'ye yerleşen ünlü sunucu ve şarkıcı Petek Dinçöz'ün orada Ebru Gündeş'in eski kocası Reza Zarrab'la yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündemdeydi. Zarrab'ın Dinçöz'e 700 bin dolara ev satın aldığı da sık sık gündeme geliyordu. Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını anlattı. İşte ayrıntılar…