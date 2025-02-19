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Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! "Sensizlik çok zor"

2000'li yıllara şarkılarıyla damga vuran ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, aldığı acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından dedesinin vefatını gözyaşları içinde takipçileriyle paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:36
Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

"Hasta Ettin", "Teşekkürler", "Sandım Ki","İstanbul Geceleri" gibi birçok şarkıyla 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Petek Dinçöz, sosyalmedya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Dinçöz'ün dedesi hayatını kaybetti.

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

"SENSİZLİK ÇOK ZOR"

Ünlü isim, acı haberi şu ifadelerle paylaştı:

"Ayhan babam sensizlik çok zor. Telefon numarana sürekli arayım diye bakıyorum içimi yaktın. Babam olmadı... Seni çok seviyorum. Torunun hep güçlü olacak sana söz. Bana bebekliğimden beri bana baktığın için sana kurban olurum hakkını helal et. Biliyorum hep birlikte buluşucağız"

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Uçak gözyaşlarına boğulan Dinçöz, ayrıca "Arayan soran herkese teşekkür ederim. Uçağa bindik ailemle birlikte İzmir'de olacağız" dedi.

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Dinçöz, cenaze programını da paylaştı. Ünlü isim, "Ayhan babam mekanın cennet olsun. Işıklar içinde uyu. Alsancak Camii'nde ikindi namazı kılınacak" sözlerini kullandı.

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan Fulden Uras da, babasının ölümüyle sarsıldı.

'Bensiz Olsun', 'Aşkından Ölmem Mi Lazım', 'Ben Ağlarım' ve 'Arada Bir' gibi şarkılarıyla tanınan Fulden Uras, sağlık sorunları nedeniyle gündeme geliyordu.

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

"BABACIĞIMI KAYBETTİK"

Fulden Uras, entübe edildiğini söylediği babasının yaşamını yitirdiğini; "Babacığımı kaybettik. Doyamadım sana babam" notuyla paylaşmıştı.

Petek Dinçöz acı haberle yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu

Şarkıcının son paylaşımı ise adeta yürekleri dağlamıştı.

Babasının fotoğrafını paylaşan Uras altına; "Kimbilir kaç sene sana sarılıp , gözlerine bakıp sana BABA diyemedim ben ama son 7 senedir neredeyse her gün mesajlaştık , konuştuk, dertleştik en acı günümde ( annemin vefatında ) elimi sen tuttun seni göremediğim onca sene uçtu gitti başka bir evde de olsan benim BABAM vardı. Özel günlerde ilk mesajı atan hayatımda tanıdığım en zarif insandın öyle de kalacaksın. Benim hastalığım süresince bunu da atlatacaksın diye, senin hastalığın süresinde birbirimize sürekli mesajlar atan dert ortağımdın. Seni çok özleyeceğim ben. Çok üşüyorum baba sol yanım çok acıyor. İnsanın babası olsun olsun da bin kilometre uzakta olsun yeter ki nefes alsın …Güle güle babam ben seni çok sevdim Mekanın cennet olsun " notunu bıraktı.