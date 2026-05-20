Perihan Savaş’la İbrahim Tatlıses’in torunu büyüdü! Görenler İdo Tatlıses’e benzetti

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen torunları Efe Akkaş'ın son hali, annesi Zübeyde Melek Akkaş'ın Avustralya tatili paylaşımıyla ortaya çıktı. Çocuklarının yüzünü her zaman gizleyen Akkaş'ın kural bozan karesinde büyük oğlu Efe'yi görenler, genç ismi dayısı İdo Tatlıses'e benzetti.

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses ile Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen torunları Efe Akkaş, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Annesi Zübeyde Melek Akkaş'ın Avustralya tatilinden paylaştığı aile fotoğrafında ortaya çıkan Efe, dayısı İdo Tatlıses'e olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı.

KAMERALARDAN UZAK BİR YAŞAM

1979 yılında bir film setinde tanışan İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın 3 yıl süren birlikteliğinden 1983 yılında kızları Zübeyde Melek Akkaş dünyaya gelmişti. Erkek kardeşi İdo Tatlıses'in aksine her zaman kameralardan ve magazin basınından uzak durmayı tercih eden Zübeyde Melek, sakin bir hayat sürmeyi seçti.

2008 yılında Volkan Akkaş ile dünyaevine giren ve bu mutlu evlilikten üç çocuk sahibi olan 43 yaşındaki Akkaş, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

AVUSTRALYA TATİLİNDE EZBER BOZAN PAYLAŞIM

Ailesiyle birlikte Avustralya'ya tatile giden Zübeyde Melek Akkaş, Sidney Opera Binası manzarası eşliğinde çekilen bir aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Çocuklarının mahremiyetine her zaman büyük özen gösteren Akkaş, bu kuralını küçük oğlu ve kızı için yine bozmadı; iki çocuğunun yüzünü koala ve kuş emojileriyle gizledi. Ancak fotoğrafın sol başında duran ilk göz ağrısı, büyük oğlu Efe Akkaş'ın yüzünü bu kez açıkta bıraktı.

KOCA DELİKANLI OLDU: İDO TATLISES AYRINTIDA GİZLİ

Büyüyüp koca bir delikanlı olan Efe Akkaş'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Genç ismin, İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses'e olan aşırı benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyadan gelen dikkat çekici yorumlar:

"Büyük çocuğun İdo Tatlıses ile benzerliği ❤️"

"Büyük oğlan aynı İdo dayısı"

"Efe ne kadar büyümüş 🤗"

"İdo Tatlıses ayrıntıda gizli..."

İBRAHİM TATLISES'İN 7 ÇOCUĞU KİMLER?

Magazin dünyasının en kalabalık ailelerinden birine sahip olan İbrahim Tatlıses'in, farklı dönemlerde dünyaya gelen çocuklarının isimleri şunlar:

Ahmet Tatlı

Gülşen Tatlı

Gülden Tatlı

Melek Zübeyde Tatlı

Dilan Çıtak Tatlıses

İdo Tatlıses

Elif Ada Tatlı

"9 CİVARINDA" DEDİĞİ TORUNLARI ARASINDA KİMLER VAR?

Geniş aile her geçen gün büyümeye devam ederken, İbrahim Tatlıses'in kamuoyu tarafından yakından tanınan ve sık sık sosyal medyada gündem olan torunları ise şunlar:

İDO TATLISES VE YASEMİN ŞEFKATLİ'NİN İKİZLERİ

Ailenin en popüler torunları, İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evliliğinden dünyaya gelen ikizler oldu. Sosyal medyanın göz bebeği haline gelen ikizlerin isimleri Emir ve Ayel.

MELEK ZÜBEYDE VE VOLKAN AKKAŞ

Kameralardan uzak, sakin bir hayat sürmeyi tercih eden Melek Zübeyde'nin mutlu evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor. Son günlerde dayısı İdo'ya benzerliğiyle çok konuşulan büyük oğlu Efe'nin yanı sıra, annesinin adını taşıyan Zübeyde Melek ve Burak, İmparator'un diğer torunları arasında.

AHMET TATLI CEPHESİ

İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlı'nın oğlu Mert de ailenin tanınan simalarından biri.

ESMER GÜZELİ TORUNU BERFİN

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin Karakeçeli, ünlü sanatçının gözlerden uzak büyüyen kızı Gülşen Tatlıses'in (Gülşen Karaçeli) kızıdır. Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü'nden başarıyla mezun olmuştur.

Lisans eğitiminin ardından yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen Berfin, dünyanın en prestijli okullarından biri olan Oxford Üniversitesi'ne başvuru yapmıştır.

Berfin'in bu akademik hamlesi, dedesi İbrahim Tatlıses'in yıllar önce söylediği efsaneleşmiş "Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık?" sözünü akıllara getirmiş ve sosyal medyada "Dedesinin hayalini gerçekleştiriyor" şeklinde yorumlanmıştır.

