Perihan Savaş’la İbrahim Tatlıses’in torunu büyüdü! Görenler İdo Tatlıses’e benzetti

İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen torunları Efe Akkaş'ın son hali, annesi Zübeyde Melek Akkaş'ın Avustralya tatili paylaşımıyla ortaya çıktı. Çocuklarının yüzünü her zaman gizleyen Akkaş'ın kural bozan karesinde büyük oğlu Efe'yi görenler, genç ismi dayısı İdo Tatlıses'e benzetti.

Türk müziğinin "İmparator" lakaplı ismi İbrahim Tatlıses ile Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen torunları Efe Akkaş, son haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Annesi Zübeyde Melek Akkaş'ın Avustralya tatilinden paylaştığı aile fotoğrafında ortaya çıkan Efe, dayısı İdo Tatlıses'e olan benzerliğiyle sosyal medyayı salladı.

KAMERALARDAN UZAK BİR YAŞAM 1979 yılında bir film setinde tanışan İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın 3 yıl süren birlikteliğinden 1983 yılında kızları Zübeyde Melek Akkaş dünyaya gelmişti. Erkek kardeşi İdo Tatlıses'in aksine her zaman kameralardan ve magazin basınından uzak durmayı tercih eden Zübeyde Melek, sakin bir hayat sürmeyi seçti.

2008 yılında Volkan Akkaş ile dünyaevine giren ve bu mutlu evlilikten üç çocuk sahibi olan 43 yaşındaki Akkaş, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

AVUSTRALYA TATİLİNDE EZBER BOZAN PAYLAŞIM Ailesiyle birlikte Avustralya'ya tatile giden Zübeyde Melek Akkaş, Sidney Opera Binası manzarası eşliğinde çekilen bir aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Çocuklarının mahremiyetine her zaman büyük özen gösteren Akkaş, bu kuralını küçük oğlu ve kızı için yine bozmadı; iki çocuğunun yüzünü koala ve kuş emojileriyle gizledi. Ancak fotoğrafın sol başında duran ilk göz ağrısı, büyük oğlu Efe Akkaş'ın yüzünü bu kez açıkta bıraktı.