24 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı

Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Perihan Savaş adından söz ettirdi. İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer olmak üzere ünlülerin çocukları.

Giriş Tarihi: 24.10.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 15:17
  • 1
  • 87
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı

İlk evliliğini İbrahim Tatlıses ile yapan Perihan Savaş, 1987-1995 yılları arasında Yılmaz Zafer ile evli kaldı. 1995 yılında Yılmaz Zafer hayat gözlerini yumdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 87
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı

Çiftin çocuklar Savaş Zafer diğer ünlü çocuklarının aksine gözlerden uzak bir yaşam sürdü. Şimdilerde ise annesine yaptığı jestle gündemde. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

  • 3
  • 87
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı

PERİHAN SAVAŞ VE İBRAHİM TATLISES'İN KIZI MELEK ZÜBEYDE AKKAŞ

  • 4
  • 87
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı
  • 5
  • 87
Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı