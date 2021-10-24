Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer yıllar sonra ortaya çıktı

Son olarak Çukur dizisiyle izleyici karşısına çıkan Perihan Savaş adından söz ettirdi. İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer olmak üzere ünlülerin çocukları.