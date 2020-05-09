Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? TRT 1'de nostalji diziler ekranlara geliyor. 1980'li yılların efsane mahalle dizisi Perihan Abla her cumartesi saat 10.20'de seyirci karşısına çıkıyor. Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Perihan Abla oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...