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Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?
Perihan Abla dizisi nerede çekildi? Perihan Abla kaç yılında yayınlandı? TRT ekranlarında nostaljik diziler seyirciyle buluşuyor. Her cumartesi saat 10.20'de yayınlanan Perihan Abla dizisinin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Mahalle dizisi Perihan Abla'nın başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ paylaşıyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Perihan Abla yuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:48Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:51