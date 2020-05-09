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Haberler Galeri Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Perihan Abla dizisi nerede çekildi? Perihan Abla kaç yılında yayınlandı? TRT ekranlarında nostaljik diziler seyirciyle buluşuyor. Her cumartesi saat 10.20'de yayınlanan Perihan Abla dizisinin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Mahalle dizisi Perihan Abla'nın başrollerini Perran Kutman ve Şevket Altuğ paylaşıyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Perihan Abla yuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:51
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Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? TRT 1'de nostalji diziler ekranlara geliyor. 1980'li yılların efsane mahalle dizisi Perihan Abla her cumartesi saat 10.20'de seyirci karşısına çıkıyor. Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Perihan Abla oyuncu kadrosunda kimler var? İşte cevaplar...

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Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

PERİHAN ABLA DİZİSİ KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Perihan Abla dizisi İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinde yer alan Kuzguncuk semtinde çekilmiştir. Dizi, 1986-1988 yılları arasında ekranlara geldi.

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Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

PERİHAN ABLA DİZİSİ KONUSU

İki kardeşine bakmak zorunda olan Perihan Abla (Perran Kutman) ve onu deliler gibi seven Şakir'i (Şevket Altuğ), ayrıca birçok tiyatro oyuncusunun konularına göre oynadığı aynı mahallede yaşayan farklı insanları anlatmaktadır.

Dizi gösterildiği dönemde büyük ilgi görmüş ve Türk Televizyon tarihindeki yerini almıştır.

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Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

PERİHAN ABLA OYUNCULARI KİMLER?

İşte Perihan Abla dizisinin oyuncu kadrosu:

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Perihan Abla dizisi kaç yılında, nerede çekildi? Perihan Abla sokağı, evi neresi? Oyuncu kadrosunda kimler var?

Perran Kutman Perihan Abla
Şevket Altuğ Şakir Uysal
Ercan Yazgan Şoför İsmet
Tuluğ Çizgen Meraklı Melahat
Cihat Tamer Patron Cihat
Songül Ülkü Sevil Çokbilir