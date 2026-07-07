Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı!

Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz ismi Rasim Öztekin'in kızı olan, başarılı oyuncu Pelin Öztekin, fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemde 2014 yılında önemli bir karar alarak mide küçültme ameliyatı oldu.

Son haliyle zaman zaman gündem olan oyuncu, son olarak 39. yaşını kutladı. Beyazlar içindeki stili ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Öztekin, paylaştığı karelerle kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, ünlü oyuncunun yıllar içindeki azimli değişimine övgüler yağdırdı.

Fiziksel değişiminin sadece dış görünüşüne değil, hayata bakış açısına ve seçimlerine de yansıdığını belirten Pelin Öztekin, daha önce yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekmişti.

"KİLOLUYKEN DAHA ÇAPKINDIM"

İdeal kilosuna ulaştıktan sonra insanların kendisine olan bakışının değiştiğini vurgulayan Öztekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kiloluyken kaybedecek hiçbir şeyi olmayan, her şeyi kabullenmiş bir Pelin vardı. Şimdi ise güzelleştiğimi biliyorum ve insanların bakışlarının değiştiğini fark ediyorum. Bu süreçle birlikte seçimlerim de değişti. Eskiden herkese kucak açan o halimden; 'Sen hayatımda olmasan da olur', 'Sen gelebilirsin' diyebilen birine dönüştüm. Açıkçası kiloluyken daha çapkındım."