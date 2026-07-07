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Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Çok Güzel Hareketler Bunlar" ile geniş kitlelerce tanınan Pelin Öztekin, 39'uncu yaşını beyazlar içindeki şık tarzıyla kutladı. 156 kilodan 60 kiloya uzanan değişimiyle yıllardır adından söz ettiren ünlü oyuncunun doğum günü kareleri sosyal medyada ilgi gördü.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 1

Türk tiyatro ve sinemasının unutulmaz ismi Rasim Öztekin'in kızı olan, başarılı oyuncu Pelin Öztekin, fazla kilolarıyla mücadele ettiği dönemde 2014 yılında önemli bir karar alarak mide küçültme ameliyatı oldu.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 2

156 KİLODAN 60 KİLOYA UZANAN BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Bu adımıyla sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapan Öztekin, disiplinli bir süreçle 156 kilodan 60 kiloya düşerek toplamda 93 kilo verdi.

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Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 3

Son haliyle zaman zaman gündem olan oyuncu, son olarak 39. yaşını kutladı. Beyazlar içindeki stili ve fit görüntüsüyle dikkat çeken Öztekin, paylaştığı karelerle kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, ünlü oyuncunun yıllar içindeki azimli değişimine övgüler yağdırdı.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 4

SON HALİ HAYRAN BIRAKTI

Fiziksel değişiminin sadece dış görünüşüne değil, hayata bakış açısına ve seçimlerine de yansıdığını belirten Pelin Öztekin, daha önce yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çekmişti.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 5

"KİLOLUYKEN DAHA ÇAPKINDIM"

İdeal kilosuna ulaştıktan sonra insanların kendisine olan bakışının değiştiğini vurgulayan Öztekin, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kiloluyken kaybedecek hiçbir şeyi olmayan, her şeyi kabullenmiş bir Pelin vardı. Şimdi ise güzelleştiğimi biliyorum ve insanların bakışlarının değiştiğini fark ediyorum. Bu süreçle birlikte seçimlerim de değişti. Eskiden herkese kucak açan o halimden; 'Sen hayatımda olmasan da olur', 'Sen gelebilirsin' diyebilen birine dönüştüm. Açıkçası kiloluyken daha çapkındım."

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 6

Geçirdiği ameliyat sonrası sadece bedenini değil, hayatının kontrolünü de eline alan Pelin Öztekin, hem kariyerindeki başarısı hem de ilham veren bu dönüşüm hikayesiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 7

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?

4 Temmuz 1987'de İzmit'te dünyaya gelen Pelin Öztekin, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2021 yılında hayatını kaybeden usta tiyatro ve sinema sanatçısı Rasim Öztekin'in kızıdır.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 8

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Fenerbahçe'deki Nurettin Teksan Okulu'nda tamamlamış, lise eğitimini ise Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde almıştır. Fransa'da dil eğitimi gördükten sonra Ecole Arkaos'ta tiyatro eğitimi almıştır.

Pelin Öztekin yeni yaşını beyazlar içinde kutladı! 9

Oyunculuk kariyerine 2005 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı Demet karakteriyle adım atan Öztekin, geniş kitleler tarafından BKM Mutfak ekibinin hazırladığı "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla tanındı.

Kariyeri boyunca "Doksanlar", "Hayat Şarkısı", "Koca Koca Yalanlar" ve "Çatı Katı Aşk" gibi yapımlarda rol alan Pelin Öztekin, "Neşeli Hayat" ve "Çok Filim Hareketler Bunlar" filmlerinde de kamera karşısına geçti.

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