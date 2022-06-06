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Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan Pelin Karahan, yıllar içinde ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Karahan'ın, Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu kez annesiyle gündem oldu. Alışveriş turunda görüntülenen anne kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit...

Giriş Tarihi: 06.06.2022 11:35
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Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan Pelin Karahan, rol aldığı yapımlarla oyunculuktaki başarısını kanıtladı.

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Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu.

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Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, önceki gün Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülendi.

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Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Annesi Nural Hanım ile alışverişe çıkan güzel oyuncu, "Tiyatro turnemiz ve sinema filmi çekimlerimiz başlamadan aileme vakit ayırmaya çalışıyorum" dedi.

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Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Pelin Karahan, spor ve şık tarzıyla göz kamaştırırken annesiyle benzerlikleri görenleri şaşırttı.