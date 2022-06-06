Pelin Karahan’ın bir de annesini görün! Benzerlikleri şaşırttı

Kavak Yelleri dizisiyle yıldızı parlayan Pelin Karahan, yıllar içinde ekranın vazgeçilmez isimlerinden oldu. 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Karahan'ın, Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu bu kez annesiyle gündem oldu. Alışveriş turunda görüntülenen anne kızın benzerliği dikkat çekti. İşte Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit...