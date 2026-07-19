Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanıştıktan sonra 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina'nın ardından geçtiğimiz yıl yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, dostane ilişkilerini sürdürüyor.

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık çalışmalarına da devam eden Pelin Akil, bu kez yurt dışı tatilinden yaptığı eğlenceli paylaşımla gündeme geldi. Günlük yaşamından kesitler paylaşan oyuncu, çantasında taşıdığı küçük tuz kabını takipçilerine gösterdi.

"HAYATINIZDA EN ÇOK TUZ TÜKETEN İNSANLARDAN BİRİYİM"

Paylaşımında, "Ay bir sus artık dediğinizi duyar gibiyim ama size hiç yakışmıyor böyle şeyler" diyen Akil, ardından elindeki kabın tuz olduğunu söyleyerek alışkanlığını anlattı.

"Beni yakından tanıyan herkes bilir, hayatınızda en çok tuz tüketen insanlardan biriyim. Lezzetsiz bir yemek geldiğinde tuzumu çıkarıyorum. Bunu yanımda taşıyorum. Böyle de delikanlı bir kızım." ifadelerini kullanan oyuncu, takipçilerini güldürdü.