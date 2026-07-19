Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı
Oyuncu Pelin Akil, yurt dışı tatilinden yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti. Çantasında sürekli tuz taşıdığını açıklayan Akil, "Beni yakından tanıyan herkes bilir, hayatınızda en çok tuz tüketen insanlardan biriyim" sözleriyle takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.
'Arka Sıradakiler' dizisinde tanıştıktan sonra 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina'nın ardından geçtiğimiz yıl yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, dostane ilişkilerini sürdürüyor.
Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık çalışmalarına da devam eden Pelin Akil, bu kez yurt dışı tatilinden yaptığı eğlenceli paylaşımla gündeme geldi. Günlük yaşamından kesitler paylaşan oyuncu, çantasında taşıdığı küçük tuz kabını takipçilerine gösterdi.
"HAYATINIZDA EN ÇOK TUZ TÜKETEN İNSANLARDAN BİRİYİM"
Paylaşımında, "Ay bir sus artık dediğinizi duyar gibiyim ama size hiç yakışmıyor böyle şeyler" diyen Akil, ardından elindeki kabın tuz olduğunu söyleyerek alışkanlığını anlattı.
"Beni yakından tanıyan herkes bilir, hayatınızda en çok tuz tüketen insanlardan biriyim. Lezzetsiz bir yemek geldiğinde tuzumu çıkarıyorum. Bunu yanımda taşıyorum. Böyle de delikanlı bir kızım." ifadelerini kullanan oyuncu, takipçilerini güldürdü.
TAKİPÇİLERİNDEN GELEN YORUMLARA YANIT VERDİ
Öte yandan Pelin Akil, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen yorumlara da yanıt verdi.
Bir takipçisinin, "Bu mesajı görmeyeceksiniz belki ama çok güzelsiniz. Hiç iki çocuk sahibi değilmiş gibi." yorumuna, "İki çocuk sahibi olunca daha da güzel olunuyormuş, teşekkürler yine de." sözleriyle karşılık verdi.
"YANAKLARINIZ DOLMUŞ"
Bir başka takipçisinin "Yanaklarınız dolmuş." yorumuna ise Akil, "E doldu tabii, dedim ya kilo aldım diye." yanıtını vererek samimi tavrıyla beğeni topladı.
PELİN AKİL KİMDİR?
17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde devam eden oyuncu, kariyerine hocası Şebnem Sönmez'in yönlendirmesiyle adım attı.