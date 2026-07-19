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Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Pelin Akil, yurt dışı tatilinden yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti. Çantasında sürekli tuz taşıdığını açıklayan Akil, "Beni yakından tanıyan herkes bilir, hayatınızda en çok tuz tüketen insanlardan biriyim" sözleriyle takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 1

'Arka Sıradakiler' dizisinde tanıştıktan sonra 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında dünyaya gelen ikiz kızları Alin ve Lina'nın ardından geçtiğimiz yıl yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Boşanmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, dostane ilişkilerini sürdürüyor.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 2

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık çalışmalarına da devam eden Pelin Akil, bu kez yurt dışı tatilinden yaptığı eğlenceli paylaşımla gündeme geldi. Günlük yaşamından kesitler paylaşan oyuncu, çantasında taşıdığı küçük tuz kabını takipçilerine gösterdi.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 3

"HAYATINIZDA EN ÇOK TUZ TÜKETEN İNSANLARDAN BİRİYİM"

Paylaşımında, "Ay bir sus artık dediğinizi duyar gibiyim ama size hiç yakışmıyor böyle şeyler" diyen Akil, ardından elindeki kabın tuz olduğunu söyleyerek alışkanlığını anlattı.

"Beni yakından tanıyan herkes bilir, hayatınızda en çok tuz tüketen insanlardan biriyim. Lezzetsiz bir yemek geldiğinde tuzumu çıkarıyorum. Bunu yanımda taşıyorum. Böyle de delikanlı bir kızım." ifadelerini kullanan oyuncu, takipçilerini güldürdü.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 4

TAKİPÇİLERİNDEN GELEN YORUMLARA YANIT VERDİ

Öte yandan Pelin Akil, sosyal medya hesabında takipçilerinden gelen yorumlara da yanıt verdi.

Bir takipçisinin, "Bu mesajı görmeyeceksiniz belki ama çok güzelsiniz. Hiç iki çocuk sahibi değilmiş gibi." yorumuna, "İki çocuk sahibi olunca daha da güzel olunuyormuş, teşekkürler yine de." sözleriyle karşılık verdi.

"YANAKLARINIZ DOLMUŞ"

Bir başka takipçisinin "Yanaklarınız dolmuş." yorumuna ise Akil, "E doldu tabii, dedim ya kilo aldım diye." yanıtını vererek samimi tavrıyla beğeni topladı.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 5

PELİN AKİL KİMDİR?

17 Nisan 1986'da İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Akil, İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimine Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nde devam eden oyuncu, kariyerine hocası Şebnem Sönmez'in yönlendirmesiyle adım attı.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 6

KARİYERİ

Pelin Akil, geniş kitleler tarafından ilk kez 2007-2011 yılları arasında yayınlanan "Arka Sıradakiler" dizisindeki Zehra karakteriyle tanındı. Dizideki performansıyla dikkat çeken oyuncu, kariyerine birbirinden farklı projelerle devam etti.

Akil, daha sonra Seksenler dizisinde Seçil, Kurt Kanunu'nda Ballı Naciye, Ben Bu Cihana Sığmazam'da Firuze ve Yalı Çapkını'nda Diyar karakterlerini canlandırdı. Ayrıca Çember serisinde de rol aldı.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 7

Televizyonun yanı sıra sinemada da izleyiciyle buluşan Pelin Akil, Su ve Ateş, Deli Aşk, Damat Takımı ve Son Akşam Yemeği filmlerinde kamera karşısına geçti.

Müzikal tiyatro eğitiminin de etkisiyle sahne çalışmalarını sürdüren oyuncu; Rent Müzikali, İstanbulname, Closer ve Marika'nın Serveti gibi yapımlarda performans sergileyerek tiyatro kariyerini de başarıyla sürdürdü.

Pelin Akil'in tuz tutkusu şaşırttı! "Beni tanıyanlar bilir" deyip anlattı 8

PELİN AKİL'İN ÖZEL HAYATI

Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak kökenli olan Pelin Akil, 2016 yılında oyuncu Anıl Altan ile evlendi.

Çiftin bu evlilikten Alin ve Lina adında ikiz kızları dünyaya geldi. Pelin Akil ile Anıl Altan, 2026 yılının Şubat ayında resmi olarak boşandı.

Oyunculuk kariyerine yeni projelerle devam eden Pelin Akil, hem ekran performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.

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