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Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı

2016 yılında Anıl Altan'la nikah masasına oturan Pelin Akil, 3 yıl sonra ikiz kızlarını kucağına almıştı. Son olarak atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ailesiyle tekne sefası yapan Akil kızlarıyla anne kız kombini yaptı. Fotoğraflarına beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:19
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Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı

Güzel oyuncu Pelin Akil 2016 yılında aşk yaşadığı Anıl Altan ile dünyaevine girmişti. Gözde çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı

Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle izleyici karşısına çıkan Akil, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ailesiyle tatile çıktı.

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Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı

Marmaris'te teknede tatil yapan güzel oyuncu, önceki gün kızlarıyla bir örnek giyinip akşam saatlerinde gezintiye çıktı.

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Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı

Akil paylaşımına ise, "Sadece dördümüz olduğumuzda şükürler olsun ki bir başka güzel oluyor her şey. Minnet minnet minnet. Maşallah suphanallah derdi anneannecim. Dualarımdasın hep aklımdasın" notunu düştü.

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Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı

Anne kız paylaşımı beğeni topladı.