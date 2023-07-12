12 Temmuz 2023, Çarşamba
Pelin Akil ve kızlarının tekne sefası! Anne kız kombinine beğeni yağdı
2016 yılında Anıl Altan'la nikah masasına oturan Pelin Akil, 3 yıl sonra ikiz kızlarını kucağına almıştı. Son olarak atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Ailesiyle tekne sefası yapan Akil kızlarıyla anne kız kombini yaptı. Fotoğraflarına beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 12.07.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 11:19
- 1
- 209
- 2
- 209
- 3
- 209
- 4
- 209
- 5
- 209