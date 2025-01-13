13 Ocak 2025, Pazartesi
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...
2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. Çıkan haberleri her seferinde yalanlayan ikilinin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması da dikkat çekmişti. Son olarak Akil'in radikal değişimi 'ayrılık' sorusunu da beraberinde getirdi. İddialara göre çift boşanma kararı alarak avukatlarıyla görüşmelere başladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:16