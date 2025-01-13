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Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. Çıkan haberleri her seferinde yalanlayan ikilinin uzun süredir birlikte paylaşım yapmaması da dikkat çekmişti. Son olarak Akil'in radikal değişimi 'ayrılık' sorusunu da beraberinde getirdi. İddialara göre çift boşanma kararı alarak avukatlarıyla görüşmelere başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 11:16
Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Pelin Akil ve Anıl Altan'ın evliliklerinde son dönemde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. 2024 yılı boyunca sıkça boşanacaklarına dair söylentiler gündeme gelirken, ikili bu dedikodulara karşı sitemde bulunmuştu.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Ancak bu kez, çiftin arasındaki ilişkiyi sorgulatan bir başka konu ortaya çıktı. Bir süredir beraber hiç paylaşım yapmayan ikilinin 'ayrılık' ihtimalinin yeniden konuşulmasına Pelin Akil'in saçlarındaki değişiklik sebep oldu.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Alin ve Lina adında ikiz kızları olan çift, yine boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

BOMBA İDDİA! BOŞANIYORLAR MI?

Takvim Gazetesi yazarı Ufuk Özcan, bugünkü köşesinde Anıl Altan ile Pelin Akil çiftinin ayrılık iddialarını kaleme aldı:

Duyduğuma göre Pelin Akil ve Anıl Altan, bu kez kesin ayrılık kararı almış. Hatta geçtiğimiz gün avukatları ile görüşüp boşanma prosedürlerini konuşmuşlar.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Evliliklerinden iki çocukları olan Pelin Akil ve Anıl Altan, mal paylaşımının yanı sıra çocuklarının zarar görmemesi için bu işi gizli kapaklı bitirmek istiyorlarmış.

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Bir çok ünlü ismin yaptığı gibi belki de boşanma işlerini adalar adliyesinde bile yapabilirler. Benden söylemesi...

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Pelin Akil'in yeni imajı

Pelin Akil ile Anıl Altan boşanıyor mu? Bomba iddia...

Pelin Akil'in yeni imajı