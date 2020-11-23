Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Paylaşımlar heyecanı arttırdı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı? Paylaşımlar heyecanı arttırdı! Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Atiye'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin hayranları 3. sezon için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2020 23:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 23:45
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformları arasında bulunan Netflix'in başarılı Türk yapımı Atiye'nin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk iki sezonuyla adından söz ettiren dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ATİYE YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Dizinin üçüncü sezon tarihi için açıklama yapılmadı ancak çalışmalarının sürdüğü biliniyor. Dizinin çekimleri, diğer sezonlarda olduğu gibi yine Adıyaman ve Göbekitepe gibi Güneydoğu Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilecek.
Dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
Dizinin başrol oyuncusu Beren Saat 3. sezon ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."
ATİYE 2. SEZONDA NELER YAŞANDI? Atiye 2. sezon 1. bölüm özeti: Kendini var olmadığı rahatsız edici yeni bir gerçeklikte bulan Atiye, her şeyin başladığı yerde tanıdık bir simayla karşılaşır. Atiye 2. sezon 2. bölüm özeti: Serdar, Atiye'yi izlemesi için Hannah'yı görevlendirir. Erhan'ın madencilik işleriyle Serdar arasındaki bağlantıyı öğrenir ve Erhan'ın geçmişinden biriyle tanışır.