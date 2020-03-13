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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid dizisinde başarılı performans gösteren başarılı oyuncu Bülent İnal, özel hayatıyla da gündem oldu. Sosyal medyanın ve magazin dünyasının yakından takip ettiği Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal'ın eşi merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal'ın ve birçok ünlü ismin eşleri...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 18:58
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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Payitaht Abdülhamid'in başarılı oyuncusu Bülent İnal özel hayatıyla da merak konusu oldu.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Bülent İnal hakkında en çok merak edilen ise eşi. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

Behzat Ç. rolüyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncunun karısı Elvin Beşikçioğlu'dur.

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Payitaht Abdülhamid’in yıldızı Bülent İnal'ın eşi bakın kim çıktı

İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.