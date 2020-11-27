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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in yeni yıldızı Vildan Atasever'in değişimi şoke etti! Payitaht Abdülhamid'in yeni yıldızı Vildan Atasever'in değişimi şoke etti!
Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil olan Vildan Atasever, oyunculuğu ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Milyonların ilgi odağı haline gelen ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi milyonları şoke etti. İşte Payitaht Abdülhamid'in yeni yıldızı Vildan Atasever'in yıllar içindeki değişimi...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 05:55 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 05:57
Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil olan Vildan Atasever'in hayatına dair her detay milyonlar tarafından merak ediliyor. Vildan Atasever'in değişimi milyonlar tarafından konuşuluyor. İşte milyonların konuştuğu ünlülerin yıllar içindeki değişimi...
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Yonca Evcimik
Yonca Evcimik
Yonca Evcimik
Yonca Evcimik