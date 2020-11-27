Payitaht Abdülhamid'in yeni yıldızı Vildan Atasever'in değişimi şoke etti!

Payitaht Abdülhamid kadrosuna dahil olan Vildan Atasever'in hayatına dair her detay milyonlar tarafından merak ediliyor. Vildan Atasever'in değişimi milyonlar tarafından konuşuluyor. İşte milyonların konuştuğu ünlülerin yıllar içindeki değişimi...