Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

TRT 1 ekranlarındaki Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkatleri üzerine çeken Gürkan Uygun, Halil Halid karakterine hayat vermekte. Birçok dizi ve tiyatro ile izleyicinin takdirini kazanan başarılı oyuncu Gürkan Uygun, Payitaht Abdülhamid dizisindeki performansıyla da ilgi odağı oldu. Sevenlerinin özel hayatını mercek altına aldığı Gürkan Uygun'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Gürkan Uygun'un memleketi.