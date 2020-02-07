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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

TRT 1 ekranlarındaki Payitaht Abdülhamid dizisinde dikkatleri üzerine çeken Gürkan Uygun, Halil Halid karakterine hayat vermekte. Birçok dizi ve tiyatro ile izleyicinin takdirini kazanan başarılı oyuncu Gürkan Uygun, Payitaht Abdülhamid dizisindeki performansıyla da ilgi odağı oldu. Sevenlerinin özel hayatını mercek altına aldığı Gürkan Uygun'un aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Gürkan Uygun'un memleketi.

Giriş Tarihi: 07.02.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 09:46
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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Gürkan Uygun Halil Halid Bey rolüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen oyuncu Payitaht Abdülhamid dizisinden önce Kurtlar Vadisi ile ünlendikten sonra yaptığı birçok işte başarılı olmayı başardı. göçmen çocuğu çıktı. Payitaht Abdülhamid dizisinde Halil Halid Bey karakterine hayat veren Gürkan Uygun bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

Merak konusu olan hayatı ile konu olan Gürkan Uygun'un ailesinin yıllar önce Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. İşte Gürkan Uygun ve ünlülerin memleketleri.

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

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Payitaht Abdülhamid'in Halil Halid Dayı'sı Gürkan Uygun hayatındaki gerçekle gündem oldu! Gürkan Uygun...

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