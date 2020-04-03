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Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'e hayat veren Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bülent İnal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli?

Giriş Tarihi: 03.04.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 18:27
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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri....

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Esra Erol - Sinop

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Barış Arduç – Ankara

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Tolga Sarıtaş – Sivas