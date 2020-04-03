Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal nereli? Bülent İnal memleketiyle şaşırttı

Payitaht Abdülhamid'in başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'e hayat veren Bülent İnal'ın özel hayatı mercek altına alındı. Oyunculuğu ile beğeni toplayan Bülent İnal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal aslen nereli?