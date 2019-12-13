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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Payitaht Abdulhamid dizisiyle fenomen haline gelen Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Dizinin tatile girmesiyle sosyal medyanın odağı olan Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:08
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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Payitaht Abdulhamid dizisiyle fenomen haline gelen Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Dizinin tatile girmesiyle sosyal medyanın odağı olan Bülent İnal Payitaht Abdulhamid hayranlarının dikkatini çekti. Payitaht Abdulhamid oyuncusu Bülent İnal'in özel hayatı mercek altına alınırken memleketi merak konusu oldu. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit – Gaziantep

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Akın Akınözü – Ankara

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Kenan İmirzalıoğlu - Ankara

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Payitaht Abdülhamid oyuncusu Bülent İnal bakın aslen nereli çıktı

Orhan Gencebay – Samsun