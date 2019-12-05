BİZE ULAŞIN
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa ölümle karşı karşıya! Tahsin Paşa kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisinin fragmanında Tahsin Paşa'nın başına gelenler izleyiciyi korkuttu. Nefessiz kalan ve bir anda yere yığılan Tahsin Paşa dikkatleri üzerine çekti. Payitaht Abdülhamid'de Sultan Abdülhamid'in ne yapacağı herkesin aklındaki en büyük soru oldu. Dizinin izleyicisi Payitaht Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa'nın kim olduğunu araştırdı. Peki Tahsin Paşa kimdir?
Giriş Tarihi: 05.12.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 16:56
- 1
- 39
- 2
- 39
- 3
- 39
- 4
- 39
- 5
- 39