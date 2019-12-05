Payitaht Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa ölümle karşı karşıya! Tahsin Paşa kimdir?

Sadık ve çalışkan olma özelliği ile tanındı. Sultan Abdülhamid Han'ın verdiği talimat sonrası 26 Kasım 1894 yılında Süreyya Paşa'nın vefat etmesiyle boşalan Mabeyn Başkatipliği'ne tayin edildi ve kendisine vezirlik rütbesi verildi. 2. Meşrutiyetin ilanına kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. Tahsin Paşa, 2. Meşrutiyetin ilanından sonra ittihatçılar tarafından Serasker Mehmet Rıza Paşa, Zeki Paşa, Ratıp Paşa ve Reşit Paşa ile birlikte Sakız Adası'na sürgün edildi. Sürgünden birkaç sene sonra affedilen Tahsin Paşa, bir süre devlet bünyesinde yer almadı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tekel Tütün Deposu'nda katiplik görevinde bulundu.

Tahsin Paşa, 1930 yılında İstanbul'da vefat etti. Mezarının Eyüp Sultan'da olduğuna dair bilgiler bulunur.