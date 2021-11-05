Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Kendine has hareketleri ve tarzıyla kısa sürede dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için eleman arayışına girdi. Gökçe'nin verdiği iş ilanında çalışanlarına vereceği saatlik ücret sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret'in Londra restoranındaki fiyatlar İngilizlerin tepkisini çekmişti. Satılan yemeklerin eleman ücretinden bile daha pahalı olduğu yorumları geldi ve patates püresi örneği verildi.