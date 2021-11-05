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Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Kendine has hareketleri ve tarzıyla kısa sürede dünya çapında ünlenen Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için eleman arayışına girdi. Gökçe'nin verdiği iş ilanında çalışanlarına vereceği saatlik ücret sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret'in Londra restoranındaki fiyatlar İngilizlerin tepkisini çekmişti. Satılan yemeklerin eleman ücretinden bile daha pahalı olduğu yorumları geldi ve patates püresi örneği verildi.

Giriş Tarihi: 05.11.2021 12:28 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 12:34
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Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret'in vereceği maaş sosyal medyada gündem oldu. Kendisine has tarzıyla kısa sürede büyük bir üne kavuşan, restoranlarında pahalıya yiyecek satmasıyla bilinen Nusret'in son restoranı için açtığı ilan dikkat çekti. Londra'daki restoran için verilen ilanda çalışanlara saatlik yalnızca 12 sterlin verileceği belirtildi.

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Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Londra'da açtığı yeni restoranıyla İngiliz basınının gündemine oturan sosyetik kasap Nusret Gökçe, verdiği şef ilanıyla adından söz ettirdi.

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Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Nusret, verdiği ilanda işe alacağı şefe saatte 12 sterlin yani 150 TL vereceğini ve bahşişlerden de para kazanabileceğini belirtti. Sosyal medyada, saattığı yiyeceklerin bile bu ücretten daha pahalı olduğu dile getirilerek eleştiri yağdı.

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Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Kasaplıkla başladığı kariyerine kendi mekanlarını açarak devam eden Nusret Gökçe ; ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'ın ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir restoran açtı. Gökçe, bu sefer de verdiği iş ilanıyla konuşulmaya başlandı.

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Patates püresi fiyatına işçi arıyor! Nusret’in vereceği maaşla dalga geçtiler! Fiyatlarıyla tepki çekmişti…

Geçtiğimiz haftalarda Nusret'in mekanına giden müşterilerin Twitter, Reddit gibi internet sitelerinde ödedikleri hesaba tepki göstermeleriyle gündem olan Gökçe, yeni mekanı için iş ilanı verdi.