Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile aynı dönem yarışmada olan İlayda Şeker yarışmadan sonra nişan atan Balaban ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlayda Şeker ile İsmail Balaban geçen günlerde dünya evine girdi. Çiftin paraların havada uçuştuğu düğünü oldukça dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şeker kocasına bakın nasıl aşık olmuş?