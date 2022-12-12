12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

Survivor şampiyonu güreşçi İsmail Balaban ile aynı dönem yarışmada olan İlayda Şeker yarışmadan sonra nişan atan Balaban ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlayda Şeker ile İsmail Balaban geçen günlerde dünya evine girdi. Çiftin paraların havada uçuştuğu düğünü oldukça dikkat çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şeker kocasına bakın nasıl aşık olmuş?

Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 11:19
  • 1
  • 159
Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

İlayda Şeker'den bomba itiraf! Survivor şampiyonu İsmail Balaban ile kısa süre önce ihtişamlı bir düğünle evlenen İlayda Şeker sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 159
Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

İki düğün yapıp Dubai'ye balayına giden çift daha ardından yuvalarına geri döndü.

  • 3
  • 159
Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

Sosyal medyadan sık sık soru-cevap yapan eski yarışmacı İlayda Şeker Balaban takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

  • 4
  • 159
Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

BAKIN NE ZAMAN AŞIK OLMUŞ?

İlayda Şeker bir takipçisinin "İsmail'e aşık olduğunu ilk ne zaman fark ettin?" sorusunu yanıtladı.

  • 5
  • 159
Paraların havada uçuştuğu düğünleri günlerce konuşulmuştu! İlayda Şeker’den BOMBA AŞK İTİRAFI! Bakın İsmail Balaban’a nasıl aşık olmuş

KAŞI PATLAYINCA...

Eski yarışmacı Şeker kocasıyla ilgili şu itirafı yaptı: Geçen sene Elmalı güreşlerinde İsmail'in kaşı paylamıştı iki kere orada aşık oldum çok etkilenmiştim.