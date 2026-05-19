"Para bitince döndüler" iddiasına olay Fatma Turgut'tan olay cevap

Türk rock müziğinin bir dönemine damga vuran ve 2016 yılında dağılma kararı alarak hayranlarını yasa boğan Model, tam 10 yıl aradan sonra muhteşem bir dönüş yaptı. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık'tan oluşan efsanevi kadro, yeniden bir araya gelişlerini düzenledikleri bir basın toplantısıyla taçlandırdı. Turgut, "Para bitince bir araya geldiler" yorumlarına da yanıt verdi.

Türk rock müziğinin iz bırakan gruplarından Model, 10 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldi. Fatma Turgut, Can Temiz ve Okan Işık tarafından kurulan grup; dinleyicilerine unutulmaz iki gün yaşatmıştı.

Profesyonel kariyerine 2009 yılında "Perili Sirk" albümüyle başlayan Model, geri dönüş turnesinin ilk konserini 15 Mayıs 2026'da İzmir'de verdi. Ardından İstanbul Ataköy Marina Arena'da hayranlarıyla buluşan grubu, yağmurlu havaya rağmen binlerce müziksever yalnız bırakmadı.

Solist Fatma Turgut, bas gitarist Can Temiz ve gitarist Okan Işık'tan oluşan orijinal kadro, eski popüler rock şarkılarını alanı dolduran dev koroyla birlikte tek bir ağızdan söyledi.

"BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ" WHATSAPP GRUBUYLA BAŞLAYAN DÖNÜŞ

Basın toplantısında grubun yeniden bir araya gelme sürecini anlatan solist Fatma Turgut, plak şirketiyle olan 10 yıllık sözleşme süresinin dolmasıyla harekete geçtiklerini belirtti:

"Bağlı olduğumuz plak şirketi ile 10 yıllık süre verilmişti. O 10 yıl sona erdi. Biz de haklarımıza ve arkadaşlarıma ulaşmak istedim. Can'ı aradım, daha sonra Okan'a da mail attım derken 'Bu üçlü çok güçlü' diye bir WhatsApp grubu kurduk. Daha sonra çok fazla zaman geçirmeye başladık ve şu anda buradayız."

"PARA BİTİNCE BİR ARAYA GELDİLER" İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada grubun maddi kaygılarla birleştiği yönünde yapılan yorumlara Fatma Turgut esprili ve net bir dille yanıt verdi:

"İlk 6 ayda bitti aslında... 9 buçuk sene ne yedik ne içtik? Şükürler olsun ki para kazanacak başka yollar bulduk. Bu kadar beklemezdik. Bir araya gelince mutlu olduk."

DAĞILMA SÜRECİNE DAİR ÖZELEŞTİRİ: "ŞÖHRET BASKISI VE YORGUNLUK"

Grup üyeleri, geçmişte yaşanan dağılma süreciyle ilgili de içten açıklamalarda bulundu. Genç yaşta gelen şöhretin ağırlığına değinen Turgut, "Şu an 42 yaşında bir kadın olarak dönüp baktığımda, o dönem kesinlikle yönetemediğim şeyler olduğunu görüyorum ve üzerime düşen sorumluluğu alıyorum" dedi.

Can Temiz ise grubun zaman içinde çok yıprandığını belirterek olgunlaşma vurgusu yaptı:

"Herkes çok yorgundu. 10 senenin sonunda herkesin çok daha sağlıklı ve olgun bireylere dönüştüğünü görüyorum. Belki de bu büyüklüğü yönetebilecek olgunluğa şimdi eriştik."

BİR SONRAKİ DURAK ANKARA!

Sosyal medyada hayranlarının "Gençliğimize geri döndük" yorumlarıyla karşıladığı Model, turne kapsamında hasret gidermeye devam edecek. İzmir ve İstanbul'daki yoğun ilginin ardından grubun bir sonraki durağı 22 Mayıs 2026'da Ankara olacak.

Grubun yeniden sahneye çıkması sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok dinleyici "Gençliğimiz geri geldi" yorumları yaptı.

